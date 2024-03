Gaza: effettuato primo lancio Usa di aiuti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno effettuato il primo lancio di aiuti per Gaza, con oltre 30 mila pasti paracadutati da tre aerei militari. Lo ha riferito un portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, precisando che l'operazione umanitaria ha coinvolto tre aerei da trasporto C-130. In dichiarazioni alla stampa, ieri il presidente Joe Biden aveva detto che l’invio degli aiuti alimentari a Gaza da parte degli Stati Uniti sarebbe stato programmato “nei prossimi giorni", senza fornire ulteriori dettagli. “Dobbiamo fare di più e gli Stati Uniti faranno di più”, ha detto Biden, aggiungendo che “gli aiuti che arrivano a Gaza non sono assolutamente sufficienti”. Il portavoce della Casa Bianca John Kirby aveva da parte sua sottolineato che i lanci aerei diventeranno “uno sforzo prolungato” dell’amministrazione. Funzionari a conoscenza del dossier hanno sostenuto che il lancio aereo sarebbe stato il primo di diversi. Altri Paesi, tra cui Giordania e Francia, hanno già effettuato lanci di aiuti su Gaza. (Was)