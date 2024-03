Inquinamento: a Milano contro lo smog, "i bimbi hanno la bronchite" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero di partecipanti aumenta", ha affermato Elena Sisti, di Genitori Antismog, aprendo la serie di interventi. "La nostra volontà parte dal desiderio di coinvolgere i cittadini e sensibilizzare chi decide per noi a portare questi temi in alto, serve supporto delle istituzioni", ha aggiunto. Ha preso poi la parola lo scienziato Paolo Crosignani, che ha sottolineato come "il particolato più pericoloso sia quello che deriva dal traffico" e che "se fossero rispettati i livelli stabiloti da Ats ogni milanese guadagnerebbe un anno e mezzo di vita in più". (segue) (Rem)