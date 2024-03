Inquinamento: a Milano contro lo smog, "i bimbi hanno la bronchite" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A intervenire anche il consigliere dei Verdi in Palazzo Marino e presidente della commissione Ambiente Carlo Monguzzi, il quale ha ribadito la necessità "di informare i cittadini sulla situazione smog, soprattutto quando per 12 giorni si è sforato il limite". "Io faccio parte della maggioranza e voglio rimanerci - ha continuato -, ma pretendo che la mia maggioranza prenda dei provvedimenti". Provvedimenti che, secondo il consigliere, non devono essere "come quello proposto da Censi sulla permanenza di 45 minuti all'interno del Quadrilatero della moda". "Pretendiamo serietà", ha concluso Monguzzi. (segue) (Rem)