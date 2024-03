Romania: ministero Finanze su rating Fitch, lavoreremo su consolidamento fiscale e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze della Romania continuerà a sostenere l'attuazione di misure volte ad assicurare il processo di consolidamento fiscale e di bilancio a medio termine, così come a garantire la crescita economica sostenibile della Romania. Lo ha precisato oggi in un comunicato il ministro delle Finanze, Marcel Bolos, commentando la valutazione dell'agenzia finanziaria Fitch che ha confermato il rating della Romania a BBB-, con outlook stabile. La valutazione è sostenuta dallo status di Paese membro dell'Unione europea e dai relativi afflussi di capitale, che garantiscono la stabilità macroeconomica. Gli analisti di Fitch notano che il deficit di bilancio della Romania nel 2023 è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, 6,1 per cento del Pil, superiore all'obiettivo iniziale del governo di Bucarest, pari al 4,4 per cento del Pil. Fitch prevede, inoltre, che l'economia romena registrerà una crescita del 3 per cento nel 2024 e nel 2025, dopo un dato che si è fermato al 2 per cento nel 2023. Tuttavia, permangono incertezze legate ai piani fiscali dopo le elezioni e ai recenti scostamenti finanziari, che hanno influito negativamente sulla credibilità delle misure politiche adottate. Il grande afflusso di fondi europei, il nuovo Quadro finanziario pluriennale e altri finanziamenti Ue rimarranno importanti motori di crescita e investimenti a medio termine in Romania, precisa inoltre Fitch. (Rob)