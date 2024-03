Demos: nuova sede a Perugia, da Roma per evento Ciani, Funari e Di Stefano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Roma Paolo Ciani, nella veste di segretario nazionale di Demos, insieme all'assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, nel ruolo di coordinatrice romana di Demos e al tesoriere nazionale del partito Ruben Di Stefano, stamattina hanno inaugurato una nuova sede Demos a Perugia. Per l'occasione - riferisce Demos in una nota - sono intervenuti gli iscritti sul territorio e la candidata sindaca al Comune di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che ha riunito una coalizione ampia delle forze di sinistra e del centrosinistra di cui Demos fa parte. "Questa sede, da cui parte oggi la campagna elettorale di Demos accanto a Ferdinando, rappresenta non solo un traguardo per continuare a dare il nostro contributo nell'affermare valori come quelli della pace, della solidarietà, dell'inclusione e dell'accoglienza nella città di Perugia, ma anche un luogo di aggregazione, confronto e ascolto con la cittadinanza. Ringraziamo per il grande lavoro sul territorio portato avanti in questi anni il gruppo locale e il coordinatore territoriale di Demos Riccardo Vescovi", spiega Di Stefano. (Rer)