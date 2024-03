Singapore: morto ex ministro di Stato Ch'ng Jit Koon, il presidente lo ricorda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, ha ricordato come "profondamente singaporiano nel suo istinto" l'ex ministro di stato Ch’ng Jit Koon, morto ieri sera all’età di 90 anni. In un post pubblicato oggi su Facebook, il capo dello Stato ha ringraziato l'ex ministro per aver servito il Paese con umiltà. “Aveva un modo semplice di interagire con persone di ogni provenienza. Non esitava mai ad aiutare quando gli veniva chiesto”, ha detto. Ch’ng ha iniziato la sua carriera politica nel 1968 ed è stato tra i primi quadri del Partito d’azione popolare (Pap). Ha servito come deputato a Tiong Bahru per oltre 20 anni, dal 1968 al 1991, e successivamente a Bukit Merah dal 1991 al 1996. È stato inoltre secondo consigliere di Tanjong Pagar dal 1975 al 1996 e successivamente - dal 1985 al 1991 - ministro senior per lo sviluppo comunitario.(Fim)