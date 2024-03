Energia: viceministra Gava a "Nova", contributo Algeria a Piano Mattei renderà Italia hub Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo dell'Algeria al Piano Mattei, promesso per un miliardo di euro, aiuterà a rendere l'Italia un hub energetico, un vero e proprio “ponte” tra l’Europa e l’Africa. Lo ha detto oggi ad "Agenzia Nova" la viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava, a margine del settimo vertice dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) ad Algeri. Quest'organizzazione è stata costituita a Teheran nel 2001 e vi aderiscono attualmente 20 Paesi, di cui 13 membri (Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago, Emirati Arabi Uniti, Venezuela e Mauritania) e sette osservatori (Angola, Azerbaigian, Iraq, Malesia, Mozambico, Perù e Senegal). L'Italia è l'unico Paese occidentale a essere stato invitato come ospite d’onore al vertice del Forum dei Paesi esportatori di gas. "L’Italia è fondamentale nella sfida energetica. A questo appuntamento non potevamo mancare", ha sottolineato la viceministra Gava. (segue) (Res)