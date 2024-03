Energia: viceministra Gava a "Nova", contributo Algeria a Piano Mattei renderà Italia hub Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo di Algeri al Piano Mattei è "indirizzato al finanziamento di progetti di cooperazione congiunta italo-algerina nei Paesi africani, in particolare nell’area del Sahel", ha aggiunto la viceministra, evidenziando che "per quanto riguarda il ruolo dell’Italia, siamo assolutamente un ponte strategico con l’Unione europea". "Lo siamo, ad esempio, attraverso il Transmed, che ci rende hub energetico e porta verso l’Austria e la Germania. E intendiamo proseguire in questa direzione", ha spiegato Gava. Il gasdotto Transmed è stato realizzato con la funzione primaria di trasportare il gas di origine algerina verso l’Italia. Si tratta di due linee da 48 pollici, la prima operativa dal 1983 e la seconda dal 1994, che si sviluppano attraverso il territorio tunisino per circa 370 chilometri, dalla località di Oued es Saf-Saf, alla frontiera tra Tunisia ed Algeria, fino alle coste del Mar Mediterraneo, nella regione di Cap Bon. (segue) (Res)