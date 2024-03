Energia: viceministra Gava a "Nova", contributo Algeria a Piano Mattei renderà Italia hub Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e l’Algeria hanno ottime relazioni economiche, in particolare nel settore energetico. Lo dimostra anche il fatto che le esportazioni di gas dall’Algeria all’Italia sono aumentate del 20 per cento nel 2023, e per il 2024 si prevede una tendenza ancora positiva. "Il nostro Paese ha investito molto, diversificando l’approvvigionamento e costruendo nuovi gasdotti e infrastrutture per il Gnl. Menziono in particolare il Transmed, qui noto come gasdotto Enrico Mattei, un grande nome italiano di cui Italia e Algeria condividono il tributo. Eni, che opera qui dal 1981, ha recentemente inaugurato la stagione del fotovoltaico e dell’idrogeno. Anche le attività di collaborazione con l’azienda statale Sonatrach sono salde e in crescita e, grazie a un’intesa Eni-Sonatrach, si sta già procedendo con interventi per la riduzione di gas flaring, uno degli obiettivi che l’Italia condividerà nel comunicato del G7 Clima-Energia", ha spiegato la viceministra Gava a "Nova". (segue) (Res)