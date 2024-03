Energia: viceministra Gava a "Nova", contributo Algeria a Piano Mattei renderà Italia hub Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra ha inoltre sottolineato che la presidenza italiana del G7 "si concentrerà sull'Africa, un continente che si trova di fronte a una domanda energetica in rapida crescita". "Ciò è in linea con le nostre priorità di politica estera e, in particolare, con uno dei suoi strumenti più innovativi, il Piano Mattei presentato dal primo ministro, Giorgia Meloni", durante il vertice Italia-Africa di fine gennaio scorso, ha ricordato la viceministra. "L'Italia si è impegnata a fornire risorse finanziarie e competenze tecniche per rafforzare le risorse energetiche dell'Africa e sostenere lo sviluppo delle interconnessioni energetiche tra Africa ed Europa", ha infine concluso Gava. (Res)