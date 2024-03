Europee: Schmit, per von Der Leyen ho stima, ora siamo in gara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho molta stima per Ursula von der Leyen, la conosco da molto tempo ed è stata ministra insieme a me. Ora è la presidente della Commissione ma siamo entrambi candidati. È una gara”. Lo ha detto Nicolas Schmit, candidato unico del Partito socialista europeo alla presidenza della Commissione Ue, a margine del congresso del Pse a Roma. “Se sarò all’altezza della competizione lo vedremo quando la campagna inizierà” e “poi invito tutti a dare un giudizio”, ha spiegato. “Spero che avremo dei confronti e poi tutti potranno dare la loro opinione sui progetti e sulla capacità di leadership alla guida della Commissione” e qualora Von der leyen dovesse essere riconfermata “ma venissero a mancare i compromessi validi sulle questioni principali difenderemo la nostra campagna” perchè “si tratta di rispettare quello che è stato promesso, iniziato e deciso, e se dovessimo vedere che questo cambierà ci sarà un problema e i voti in Commissione mancheranno”, ha concluso Schmit. (Res)