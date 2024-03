Governo: sindacati Carabinieri a Meloni, preoccupati per mancata convocazione a incontro 6 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur riconoscendo la legittimità della convocazione dei Cocer, non possiamo che essere preoccupati per il mancato invito delle Apcsm, atteso che le argomentazioni in discussione potrebbero, dal nostro punto di vista, portare ad una rivisitazione della legge 121/1981, che con gli eventi accaduti a Pisa, ha evidenziato la poca tutela del personale operante, a causa di strumentalizzazioni politiche volutamente organizzate ad arte, utilizzando la buona fede della maggior parte dei manifestanti". È quanto si legge nella lettera che l'Unione sindacale italiana Carabinieri (Usic) e Sim Carabinieri, hanno inviato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Gli accadimenti di Firenze e Pisa - proseguono i sindacati - sono solo due gocce nell'oceano delle condizioni in cui le Forze dell'ordine sono costrette a sottostare, così come sembrerebbe sia accaduto a Catania, costretti ad operare senza 'manganelli' a dimostrazione che le strumentali proteste politiche stanno mettendo in seria difficoltà le organizzazioni di Polizia e la stessa sicurezza del Paese nel nome e per conto di quell'autorevolezza lesa nella sua più alta accezione. I Cocer, seppur legittimamente ancora presenti, essendo (politicamente parlando nel semestre bianco), non hanno il potere contrattuale di suggerire o condividere argomenti poiché alla fine del loro nobile percorso, rendendo in questo modo vane ed inutili le aspettative dei Carabinieri nelle argomentazioni in discussione. Per tali motivi, essendo la convocazione non riferita all'apertura delle trattative contrattuali ed avendo un carattere pressoché di confronto volto alla ricerca di soluzioni per migliorare le condizioni lavorative delle forze dell'ordine, auspichiamo anche la convocazione delle sigle sindacali che hanno raggiunto il requisito della rappresentatività o in alternativa essere convocati all'atto del riconoscimento del primo dm storico, che sancirà la nascita ufficiale del sindacalismo nel mondo militare, anche al fine di affrontare le argomentazioni di cui all'incontro del prossimo 06 marzo". (Com)