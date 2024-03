Europee: Schmit, se Meloni non condanna atti fascisti è quantomeno ambigua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo commemorato la morte di Matteotti, ucciso per mano dei fascisti e se non condanni chiaramente quell’uccisione, se non condanni le persone che camminano per le strade di Roma facendo il saluto fascista, allora c’è per lo meno un’ambiguità, come quella tra un lupo e una pecora”. Lo ha detto Nicolas Schmit, candidato unico del Partito socialista europeo alla presidenza della Commissione Ue, a margine del congresso del Pse a Roma (Res)