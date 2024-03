Sud: M.Occhiuto (FI), bene sportello unico, ci aspettiamo molto da Zes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rilancio del Sud Italia è una priorità del nostro governo. Con il ministro Fitto, abbiamo iniziato fin da subito a lavorare affinché si possa finalmente colmare quel gap di crescita e di competitività che da troppi anni caratterizza il Paese, frenandone lo sviluppo". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. "L'attivazione in tempi rapidi dello Sportello unico digitale per le attività produttive nella Zona economica speciale, uno strumento strategico per il rilancio delle attività produttive nel Mezzogiorno, ne è la dimostrazione. Ci aspettiamo molto dalla Zes unica, soprattutto dopo che saranno operativi il piano di sviluppo e il decreto attuativo per il credito d'imposta. L'auspicio è che ci possa essere una dotazione consistente e continuativa dei fondi, almeno fino a quando non sarà colmato il ritardo negli investimenti privati", conclude.(Com)