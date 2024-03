Francia: oltre 300 attivisti in protesta a fabbrica prodotti chimici di Arkema, 8 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 300 attivisti dei movimenti ambientalisti Extinction Rebellion e Youth for Climate hanno fatto irruzione poco prima delle 15 nella fabbrica di prodotti chimici Arkema di Oullins-Pierre-Bénite, a Lione. I manifestanti, vestiti con tute bianche, hanno tagliato le recinzioni d’ingresso per entrare nell’impianto. Almeno in 8 sono stati arrestati. Gli attivisti denunciano l’inquinamento da Pfas, i cosiddetti inquinanti “eterni”, in tutta la zona a sud di Lione. Le sostanze, infatti, sono utilizzate dall'industria soprattutto per le loro proprietà antiaderenti ma negli ultimi mesi diverse associazioni stanno denunciando le "concentrazioni allarmanti” della sostanza rilevate nei siti industriali della Chemical Valley, a sud di Lione, dove si trova il sito di Arkema. Lo riferisce l'emittente “BfmTv”.(Frp)