Ue: Schmit, per sopravvivenza democrazia pace è necessaria

- "Oggi qui a Roma dobbiamo dimostrare tutta la nostra solidarietà per quello che accade in Ucraina e a Gaza” perchè “la guerra contro l’Ucraina ha radicalmente cambiato” il progetto di pace dell’Ue e la sicurezza del continente europeo “serve per la sopravvivenza della democrazia” e per “la difesa della nostra libertà e dei nostri diritti”. Lo ha detto Nicolas Schmit, eletto candidato del Partito socialista europeo alla presidenza della Commissione europea, durante il congresso del Pse in corso a Roma. Per questo “voglio rinnovare il supporto per gli amici ucraini e alleati, noi socialisti e democratici di tutta l’Ue non vi lasceremo mai soli” e “dobbiamo fare di più, è urgente”, ha aggiunto.(Res)