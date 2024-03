Famiglia: Mimit, oltre 3 mila adesioni a iniziativa "Aggiungi un posto a tavola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un mese di distanza dall’avvio della campagna nazionale "Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più" sono oltre 3.000 gli esercizi della ristorazione che hanno aderito all’iniziativa, volta a sostenere i consumi delle famiglie e a valorizzare i prodotti agroalimentari del made in Italy. Il progetto - spiega una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) -, sottoscritto da 14 associazioni rappresentative del settore della ristorazione e dell’agricoltura, stabilisce che i ristoratori aderenti prevedano nei loro locali menù bambino a prezzi ridotti, scontistiche infrasettimanali e piatti regionali, per promuove l’eccellenza dei prodotti agroalimentari del nostro Paese, a vantaggio del turismo locale e della stagionalità. I dati provvisori della campagna, che proseguirà fino al prossimo 30 giugno, sono in continuo aggiornamento sul sito Mimit e rivelano che tra le Città metropolitane la maggiore adesione si è registrata a Milano, con 323 ristoratori, seguita da Roma (221) e Torino (130), mentre tra le Regioni spiccano Lombardia (789 esercizi), Emilia-Romagna (360) e Piemonte (288). Tutte le informazioni relative al progetto, l’elenco degli aderenti, la documentazione e le Faq sono consultabili sul sito internet: https://www.mimit.gov.it/it/aggiungi-un-posto-a-tavola (Com)