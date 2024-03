Navalny: Schmit, grazie a chi combatte con coraggio per libertà e democrazia in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia “Anna Politkovskaja e tanti altri sono stati uccisi dal regime di Putin e oggi i nostri pensieri vanno alla moglie di Navalny e a chi combatte con coraggio per la libertà e la democrazia in Russia”. Lo ha detto Nicolas Schmit, eletto candidato del Partito socialista europeo alla presidenza della Commissione europea, durante il congresso del Pse in corso a Roma. “Il regime di Putin è soprattutto una minaccia per la pace in Europa” e “non indietreggeremo mentre lui avanza nella sua marcia di morte” ma “ci alzeremo per difendere in questi valori”. (Res)