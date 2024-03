Spagna: Feijoo, sul caso Koldo Sanchez esca dal "bunker" e dia spiegazioni su accaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto al presidente del governo, Pedro Sanchez, di "uscire dal bunker" per dare spiegazioni su "quanto accaduto nel suo governo e nel suo partito" riguardo il cosiddetto "caso Koldo", smettendola di "insabbiare". Per il capo dell'opposizione, i cittadini spagnoli hanno il diritto di avere "chiarimenti su quanto è accaduto" in merito al presunto sistema di tangenti nell'acquisizione di mascherine durante la pandemia del coronavirus. Tra i protagonisti dell'inchiesta figura Koldo Garcia, stretto collaboratore dell'ex ministro dei Trasporti socialista Jose Luis Abalos. (segue) (Res)