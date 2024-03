Spagna: Feijoo, sul caso Koldo Sanchez esca dal "bunker" e dia spiegazioni su accaduto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver assicurato che Sanchez è un presidente a capo di un governo in "decomposizione", Feijoo ha affermato che da tempo "non ci si può aspettare nessuna verità" da lui, perché la sua carriera politica "si è basata su un insieme di continue bugie". Per il leader conservatore, ciò che "è chiaro" in tutta la vicenda è che i vertici socialisti "lo sapevano da tempo e l'hanno coperta". Feijoo ha poi aggiunto che ci sono persone coinvolte che continuano "a ricoprire i loro incarichi nel governo". (Res)