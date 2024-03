Energia: presidente Algeria, gas gioca un ruolo fondamentale per uno sviluppo durevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas gioca un ruolo fondamentale per uno sviluppo durevole del settore energetico. Lo ha detto il presidente della Repubblica d'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, nel suo intervento al settimo vertice del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) nella capitale algerina. Secondo il capo dello Stato algerino, “la politica dovrebbe incoraggiare lo sviluppo tecnologico del settore” ed è necessario “rafforzare il dialogo” con tutte le sue componenti. “Questo Forum è una piattaforma collaborativa, un'opportunità per consentire il confronto tra di noi e promuovere le nostre diverse aziende, nonché per costruire una visione comune”, ha aggiunto Tabboune, sottolineando la necessità della cooperazione, da una parte tra i Paesi membri del Gecf, e dall’altra tra gli esportatori e gli importatori di gas, al fine di garantire lo sviluppo del settore energetico e di stabilizzare i prezzi. (Res)