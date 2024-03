Europee: Schmit, insieme contro estrema destra di Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “Meloni e il suo governo di estrema destra si oppongono al salario minimo che garantisce condizioni di vita dignitose per chi ne ha più bisogno, i giovani in particolare”. Lo ha detto Nicolas Schmit, eletto candidato del Partito socialista europeo alla presidenza della Commissione europea, durante il congresso del Pse in corso a Roma. “A Pisa si reprime la libertà dei nostri giovani di manifestare in sicurezza. Io sto con il Presidente Mattarella: con i ragazzi i manganelli esprimono fallimento. Insieme contro la destra estrema”, ha concluso. (Res)