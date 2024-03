Biella: Delmastro-Chiorino (Fd'I), visita Musumeci sottolinea impegno governo per territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ricevuto a Biella il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, insieme ai volontari della regione Piemonte. Abbiamo discusso di prevenzione, adattamento climatico e mitigazione dei rischi idrogeologici sui territori, con attenzione particolare al contesto piemontese, da sempre area morfologicamente complessa", dichiarano in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia, ed Elena Chiorino, assessore a Lavoro, Istruzione e Merito, Formazione e Università della regione Piemonte. "Il Piemonte, così come tutta l'Italia, ha bisogno della massima attenzione per affrontare eventi che sarebbe improprio, se non errato, considerare ancora eccezionali. Da qui l'attenzione del governo Meloni alla Protezione civile. Il ministro - aggiungono - ha inoltre approfondito le iniziative poste in essere dal governo in questo senso e quelle che l'esecutivo ha in programma per il prossimo futuro. L'evento è stata occasione per ringraziare anche i tantissimi volontari che si spendono in ogni emergenza per assistere e supportare gli italiani: sono il nostro 'esercito di pace'".(Com)