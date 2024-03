Medio Oriente: Schmit, non dimentichiamo che governo Israele minacciava democrazia interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non dimentico che questo governo di Israele è un governo di estrema destra che era pronto ad abbattere la democrazia del Paese”. Lo ha detto Nicolas Schmit, eletto candidato del Partito socialista europeo alla presidenza della Commissione europea, durante il congresso del Pse in corso a Roma. "Quello che è successo il 7 ottobre dello scorso anno non può essere dimenticato, e non lo sarà” e Israele "ha il diritto di difendersi da Hamas e dai terroristi che hanno attaccato i civili” ma “il diritto internazionale deve sempre essere rispettato e non possiamo accettare la punizione collettiva come soluzione - ha aggiunto Schmit -. Dobbiamo combattere per un cessate il fuoco, senza dimenticarci degli ostaggi". (Res)