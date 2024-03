Usa-Singapore: ufficio vigilanza su ambasciatore Kaplan, ha ostacolato obiettivi diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti a Singapore Jonathan Kaplan è stato accusato di non aver debitamente coltivato i rapporti con i ministeri del Paese asiatico, ostacolando così gli obiettivi diplomatici di Washington. In un rapporto pubblicato dall’Ufficio dell’ispettore generale del dipartimento di Stato Usa di attribuisce a Kaplan di aver “sviluppato scarsi rapporti” con i ministeri di Singapore, come osservato da “diverse sezioni dell’ambasciata”. L’ambasciatore, si legge, “spesso si è trovato impreparato sui temi e ha fatto dichiarazioni controproducenti per il lavoro di una sezione” e ha proposto progetti "spesso irraggiungibili, (che) distraevano le risorse limitate dell’ambasciata e sminuivano la capacità del personale di svolgere compiti fondamentali". Il personale diplomatico ha anche messo in dubbio l’utilità di alcuni progetti nel promuovere gli interessi statunitensi a Singapore, si legge nel documento. I risultati del rapporto si basavano sull’esame di documenti, sondaggi e interviste al personale dell’ambasciata e sull’osservazione di riunioni e attività della rappresentanza. (segue) (Was)