Usa-Singapore: ufficio vigilanza su ambasciatore Kaplan, ha ostacolato obiettivi diplomatici (2)

- L’organo di vigilanza osserva che, in alcuni casi, l’atteggiamento ha perfino danneggiato i progressi sugli obiettivi diplomatici statunitensi, e per questo raccomanda un cambio di condotta. Kaplan ha risposto con una nota, nella quale esprime il suo sostegno all’ispettorato e sottolinea che “io e il mio team ci assumiamo la piena responsabilità di affrontare rapidamente le preoccupazioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto”. L’Oig conduce ispezioni delle ambasciate statunitensi su mandato del Congresso ogni cinque anni, sebbene l’ultima ispezione della sede di Singapore sembri risalire al 2012. (Was)