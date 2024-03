© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al Pd per il risultato ottenuto in Sardegna, grazie a Elly che ha tutta la mia stima e il mio sostegno. Cara Elly è vero: il vento sta cambiando”. Lo ha detto Nicolas Schmit, eletto candidato del Partito socialista europeo alla presidenza della Commissione europea, durante il congresso del Pse in corso a Roma. “Andiamo fino in fondo, andiamo a vincere queste elezioni”, ha aggiunto. (Res)