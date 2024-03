Energia: il Forum dei Paesi esportatori di gas ha approvato la Dichiarazione di Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) hanno approvato oggi la "Dichiarazione di Algeri", in cui viene sottolineata la necessità del gas naturale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Alla fine del vertice del Gecf, il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha letto il testo della Dichiarazione che è stata approvata dai presenti. Nel testo, viene evidenziata l'importanza della cooperazione tra i membri del Forum e viene incoraggiato l'utilizzo del gas naturale con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile che porti beneficio sia ai produttori che ai consumatori. Inoltre, nella Dichiarazione viene sottolineato che bisogna assicurare la sicurezza sia della domanda che delle forniture del gas naturale, oltre a garantire l'apertura, la trasparenza e la non discriminazione dei mercati del gas. (Res)