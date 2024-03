Turchia-Somalia: presidenti Erdogan e Mohamud a colloquio ad Antalya, focus economia e difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo è stato accolto favorevolmente dall’opinione pubblica somala e dalla comunità internazionale, che lo ha elogiato come un passo positivo per la pace e la stabilità della regione. La Somalia e la Turchia intrattengono relazioni strette e cordiali sin dall’istituzione di rapporti diplomatici nel 1960. La Turchia è uno dei maggiori donatori e investitori in Somalia e ha contribuito a vari settori come la sanità, l’istruzione, le infrastrutture e gli aiuti umanitari. (Res)