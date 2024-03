Pse: Schlein, onore ospitare Congresso a Roma, siamo vera famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie di questi giorni appassionanti di lavoro comune. Per me, per tutto il Partito democratico è un onore di aver ospitato il Congresso del Partito socialista europeo". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo intervento a conclusione del Congresso del Partito sociale europeo (Pse), a Roma. "Siamo una vera famiglia. Restiamo uniti ogni giorno per scelta, non perché dobbiamo", ha aggiunto. (Rin)