© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che anche noi possiamo darvi un po' di speranza con la vittoria in Sardegna", ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo intervento a conclusione del Congresso del Partito sociale europeo (Pse), a Roma. "Non abbiamo vinto da soli, ma perché ci siamo battuti per l'unità fino alla fine", ha aggiunto. (Rin)