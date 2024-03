Ucraina: Scholz, faremo di tutto per prevenire una guerra tra la Russia e la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non vogliamo una guerra tra la Russia e la Nato e faremo tutto il possibile per prevenirla”. Lo ha detto il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, intervenuto al congresso del Pse in corso a Roma. “Il nostro supporto per l’Ucraina è la chiave per riportare la pace in Europa e sono grato che molti leader europei abbiano risposto alla nostra chiamata di fare di più in modo che l’Ucraina non esaurisca soldi, armi, e armamenti” allo stesso tempo “abbiamo chiarito all’incontro di Parigi che la Nato e i Paesi europei non diventeranno parte della guerra” e “non manderemo soldati europei in Ucraina perché non vogliamo una guerra tra la Russia e la Nato, e faremo tutto il possibile per prevenirla”, ha spiegato. Questo “ci chiama a investire di più nella nostra sicurezza e difesa così che nessuno ci attacchi” e “insieme dobbiamo costruire una forte industria della difesa europea”, ha concluso Scholz. (Res)