Migranti: Scholz, in Ue continuiamo battaglia per umanità e solidarietà

- In merito alla questione migratoria “continuiamo a batterci per l’umanità e la solidarietà ai confini degli Stati Ue perchè questi sono i valori europei che fanno dell’Ue un posto unico”. Lo ha detto il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, intervenuto al congresso del Pse in corso a Roma. “Poche settimane fa abbiamo fatto progressi in merito a una questione che ci ha diviso per troppo tempo” ovvero “un patto europeo sulla migrazione che unisce solidarietà a responsabilità, assicura il controllo dei confini europei e allo stesso tempo non perde di vista chi arriva e ha bisogno di protezione: questo fa la differenza tra noi e tanti altri partiti in Europa”, ha spiegato. “Continuiamo a batterci per l’umanità e la solidarietà ai confini perchè questi sono valori europei che fanno l’Ue un posto unico nel mondo e sono i tratti distintivi che trovo nel nostro candidato unico Schmit”, ha concluso Scholz. (Res)