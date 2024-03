Gaza: Schlein, contro civili brutalità inaccettabile, Ue avvii conferenza di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre che l'Unione europea "dia l'avvio ad una conferenza di pace in Medio Oriente" infatti "quanto avviene a Gaza è inaccettabile", ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel suo intervento a conclusione del Congresso del Partito sociale europeo (Pse), a Roma. "Nessuno ha dimenticato l'attacco brutale e terroristico del 7 ottobre, ma quella brutalità non giustifica in alcun modo quella contro i palestinesi, i civili", ha aggiunto. (Rin)