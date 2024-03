Rieti: Rocca, felici per città e per Lazio tutto, bene mondiali Volo a vela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata importante "per lo sport della Regione Lazio e per la città di Rieti. Il centro d’Italia infatti conquista l’argento mondiale con la stella del salto in lungo, Mattia Furlani, che si allena a Rieti da quando è bambino. Un talento nato con i colori della Studentesca Andrea Milardi e che rappresenterà l’Italia agli Europei di Atletica 2024 che si svolgeranno a Roma il prossimo giugno. Al giovane Mattia vanno le mie congratulazioni per aver portato il Lazio su uno dei gradini più alti dell’atletica leggera mondiale". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (segue) (Rer)