Qatar-Egitto: riunione intergovernativa a Doha, firmati memorandum d’intesa in vari settori

- Qatar ed Egitto hanno firmato oggi, in occasione della quinta sessione del comitato congiunto di alto livello che si è riunito a Doha, una serie di memorandum d’intesa in vari settori. Lo riporta il quotidiano egiziano “Youm 7”. In particolare, durante la riunione intergovernativa tra le delegazioni dei due Paesi, presieduta dal premier e capo della diplomazia del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, e dal ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, sono stati firmati: un protocollo d’intesa tra l’Autorità generale per gli investimenti egiziana e l’Agenzia per la promozione degli investimenti qatariota; il quarto programma esecutivo per la cooperazione nel campo dell’istruzione e della ricerca scientifica; un memorandum nell’ambito del diritto internazionale umanitario e della solidarietà sociale; un programma esecutivo per la cooperazione nel campo della gioventù e dello sport per gli anni 2024-2026; un protocollo d’intesa nel quadro della formazione e dello scambio di esperienze tra gli istituti diplomatici dei due Paesi. (segue) (Cae)