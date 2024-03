Qatar-Egitto: riunione intergovernativa a Doha, firmati memorandum d’intesa in vari settori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sessione, Shoukry ha sottolineato le importanti opportunità offerte dal comitato congiunto di alto livello, spiegando che “aprono la porta a una nuova fase di cooperazione più profonda e globale in vari campi, sfruttando le capacità tangibili a disposizione” di Egitto e Qatar. Il ministro egiziano ha inoltre rilevato che “in questo preciso momento storico” la convocazione della riunione intergovernativa ha “reso possibile il coordinamento e la cooperazione tra fratelli”, in difesa non solo degli interessi comuni ma anche della sicurezza e stabilità regionale. Da parte sua, Al Thani ha accolto con favore lo svolgimento dei lavori del comitato, evidenziando “il continuo impegno congiunto per valorizzare tutti gli aspetti della cooperazione bilaterale e per intensificare il coordinamento finalizzato ad affrontare le sfide cui devono far fronte i popoli della regione araba”. (Cae)