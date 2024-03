Energia: ministro Petrolio Egitto, lavorare insieme per affrontare riscaldamento globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio e delle Risorse minerali dell'Egitto, Tarek el Molla, ha sottolineato la necessità di "lavorare insieme per affrontare il riscaldamento globale, coordinarsi e riuscire a raggiungere l'ecosostenibilità". Nel suo intervento al settimo summit dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), El Molla ha detto che il gas naturale è un "elemento chiave" del mix energetico globale, che "offre un grande potenziale e avrà un valore fondamentale in futuro". Inoltre, il ministro egiziano ha evidenziato che "le energie rinnovabili, insieme a quelle tradizionali, saranno parte del futuro", aggiungendo che l'Egitto ha "ridotto l'utilizzo di gas e petrolio" e sta "riformando il settore energetico" con lo scopo di assicurare lo sviluppo globale. El Molla ha infine ringraziato l'Algeria e il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, per aver ospitato il vertice. (Res)