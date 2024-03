Ue: Centinaio, Timmermans sbaglia, Lega non voterà von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ex commissario Timmermans si sbaglia: la Lega ricorda bene le responsabilità di Ursula von der Leyen nelle folli politiche di ambientalismo ideologico, che lui stesso ha promosso. E le ricordano anche gli agricoltori", scrive in una nota il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega). "Proprio per questo, non abbiamo alcuna intenzione di votare la sua riconferma alla guida della Commissione europea", conclude. (Com)