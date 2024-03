Gaza: Lavrov, Israele vuole "ripulire" Rafah, preoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è preoccupata per l'intenzione di Israele di “ripulire” Rafah. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di una conferenza stampa ad Antalya, in Turchia. “Siamo preoccupati che proprio alla vigilia del mese sacro per i musulmani, il Ramadan, si stia preparando un’operazione per sgomberare Rafah, dove si sono rifugiati probabilmente due terzi dell’intera popolazione di Gaza, che fuggivano dalla violenza nel resto della Striscia”, ha detto. In caso di un’operazione a Rafah “un numero enorme di rifugiati andrebbe in Egitto” ed è “inaccettabile” perchè si tratterebbe di “pulizia etnica sostanzialmente”, ha proseguito. Lavrov, infine, ha ricordato che “fatti gravi si stanno verificando in Cisgiordania, dove le incursioni dell’esercito israeliano contro i palestinesi sono diventate più frequenti”. (Res)