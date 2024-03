Senegal: Sall, aspiriamo a diventare "membro a pieno titolo" del Forum esportatori di gas (Gecf)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senegal vuole diventare "un membro a pieno titolo" del Forum dei paesi esportatori di gas (Gecf) e crede nella cooperazione con gli altri Paesi dell’organizzazione per “far convergere le visioni” in un settore di importanza strategica. Lo ha detto il presidente senegalese Macky Sall nel suo intervento al settimo vertice del Gefc, in corso ad Algeri. Paese con riserve di gas stimate in 100 miliardi di metri cubi - di cui la metà inutilizzata -, il Senegal è diventato ieri ufficialmente membro osservatore del Gecf. Sall ha ribadito che queste risorse appartengono al popolo senegalese e che il loro sfruttamento “avverrà in modo trasparente e responsabile”. (segue) (Ala)