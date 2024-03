Senegal: Sall, aspiriamo a diventare "membro a pieno titolo" del Forum esportatori di gas (Gecf) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Senegal è diventato ufficialmente membro osservatore del Forum dei paesi esportatori di gas (Gecf). "L'adesione del Senegal come membro osservatore al Gecf sarà un catalizzatore per l'uso giudizioso del nostro gas naturale nel raggiungimento dei nostri obiettivi di sviluppo, in particolare attraverso la strategia Gas to Power. Questa strategia, che mira a utilizzare il gas per la produzione di elettrica, contribuirà all'accesso universale all'elettricità entro il 2026 e alla riduzione dei costi di produzione, favorendo così l'industrializzazione del nostro Paese", si legge nella dichiarazione rilasciata dalla presidenza senegalese. All'incontro ministeriale di ieri, il Senegal è stato rappresentato dal ministro del Petrolio e dell'Energia, Antoine Félix Abdoulaye Dione. (segue) (Ala)