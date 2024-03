Norvegia: eseguita operazione per impianto pacemaker a re Harald

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Norvegia Harald è stato sottoposto a un’operazione per l’impianto di un pacemaker temporaneo, in Malesia. "Il pacemaker è stato impiantato a causa di una bassa frequenza cardiaca” e “la decisione è stata presa oggi. La procedura ha avuto successo", ha riferito la famiglia reale. La fase post operatoria “sta andando bene, date le circostanze, ma il re deve riposare”, hanno aggiunto. Lo scorso 27 febbraio il monarca era stato ricoverato mentre si trovava in vacanza in Malesia a causa di un’infezione. (Res)