Germania: Scholz conferma indagine su intercettazioni ufficiali militari

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che la Germania sta indagando approfonditamente sulla fuga di notizie legata a una conversazione fra alcuni ufficiali dell'esercito che discutevano di questioni riservate relative alla guerra in Ucraina. "Si tratta di una questione molto seria ed è per questo che ora è oggetto di un'indagine molto attenta, molto approfondita e molto rapida", ha dichiarato Scholz, parlando alla stampa tedesca, in occasione della sua visita a Roma. (Geb)