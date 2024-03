Mar Rosso: Ukmto, attacco Houthi a ovest del porto yemenita di Mokha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 15 miglia nautiche a ovest dal porto di porto yemenita di Mokha, situato vicino allo stretto di Bab al Mandab all’estremità meridionale del Mar Rosso, è stato registrato un attacco delle milizie sciite filo-iraniane degli Houthi contro una nave commerciale. Lo ha reso noto su X l'Agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime (Ukmto), esortando le imbarcazioni in transito nell’area a navigare con cautela. L’equipaggio della nave contro cui è stato lanciato l’attacco sarebbe stato evacuato. L'annuncio dell’Ukmto fa seguito a una serie di attacchi che negli ultimi mesi gli Houthi hanno compiuto contro le navi mercantili dirette o in provenienza dal Canale di Suez. In particolare, dalla metà del novembre scorso, le milizie yemenite hanno sferrato oltre 45 attacchi contro navi commerciali e militari, provocando una riduzione del 42 per cento del traffico commerciale in una via d'acqua fondamentale per gli scambi internazionali. (segue) (Res)