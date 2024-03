Vaticano-Germania: Scholz, con Papa Francesco parlato di Ucraina, Medio Oriente e immigrazion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata il cancelliere tedesco Olaf Scholz. È la prima volta che un Papa riceve in Vaticano un cancelliere tedesco che non professa alcuna confessione religiosa. I due si erano già incontrati in precedenza dopo i funerali di papa Benedetto XVI. Durante l'incontro durato 35 minuti si è discusso oltre che delle guerra in Ucraina e nel Medio Oriente anche del tema dell'immigrazione, ha detto Scholz parlando alla stampa tedesca a Roma. "Una conversazione importante in un momento in cui è importante guardare al futuro con una visione chiara e avere principi chiari", ha detto il cancelliere. Papa Francesco e Scholz si sono scambiati dei doni durante il loro incontro. Il cancelliere ha consegnato al capo della Chiesa cattolica il pallone ufficiale dei prossimi campionati europei di calcio, che si svolgeranno in Germania, e un orso di porcellana bianca con lo stemma della Repubblica federale di Germania. Il Papa, invece, ha donato un'opera d'arte in bronzo intitolata Amore sociale che raffigura un bambino che aiuta un altro ad alzarsi. (Geb)