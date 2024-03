Turchia-Siria: Lavrov, finché c'è conflitto a Gaza impossibile normalizzare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qualsiasi passo pratico per normalizzare le relazioni tra Turchia e Siria è impossibile al momento, a causa della situazione nella Striscia di Gaza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nel corso di una conferenza stampa ad Antalya, in Turchia. "Ribadiamo il nostro interesse a promuovere la normalizzazione delle relazioni tra Siria e Turchia” e “abbiamo lavorato su questo e, di fatto, continuiamo a lavorarci, ma passi pratici non sono possibili ora perché ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza e in altri territori palestinesi riguarda direttamente tutti i partecipanti a questo processo”, ha sottolineato. “Il bombardamento da parte degli Stati Uniti di alcune strutture appartenenti alle forze filo-iraniane, e gli attacchi degli Stati Uniti in Iraq, Siria e Yemen, rappresentano un’interferenza al processo”, ha aggiunto. (Res)