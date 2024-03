Argentina: Milei al parlamento, porterò avanti la mia agenda di riforme con o senza di voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina Javier Milei ha promesso che continuerà “a portare avanti” la sua agenda di riforme di liberalizzazione economica “con o senza il sostegno” del parlamento. “Cambieremo il Paese per sempre… con o senza il sostegno dei leader politici, con tutte le risorse legali dell’esecutivo”, ha detto Milei parlando in parlamento dopo che, il mese scorso, i deputati hanno respinto il suo disegno di legge di riforma "Legge Omnibus", il maxi provvedimento contenente decine di riforme al sistema economico e istituzionale del Paese, nonostante dure trattative portate avanti con l’opposizione che avevano ridotto di circa la metà il numero delle proposte. “Se cerchi il conflitto, avrai conflitto”, ha detto il presidente, che ha poi evocato “un patto sociale” in dieci punti da stringere con i governatori locali per rivedere il quadro per la distribuzione dei fondi fiscali tra il governo federale e le province. “Chiedo pazienza e fiducia. Ci vorrà del tempo prima che possiamo percepire i frutti della riorganizzazione economica e delle riforme che stiamo attuando”, ha detto Milei. Eletto presidente a novembre, Milei ha iniziato il suo mandato svalutando il peso argentino di oltre il 50 per cento, tagliando i sussidi statali su carburante e trasporti, dimezzando il numero dei ministeri e cancellando centinaia di regolamenti. (segue) (Abu)