Argentina: Milei al parlamento, porterò avanti la mia agenda di riforme con o senza di voi (3)

- Camera e Senato, per volere dello stesso presidente, non hanno infatti rispettato il tradizionale riposo legato alle vacanze australi, per potersi dedicare all'esame della cosiddetta "Legge Omnibus", il maxi provvedimento contenente decine di riforme al sistema economico e istituzionale del Paese. Un testo però che il partito del presidente (La libertà avanza, Lla), in netta minoranza nelle aule, non è riuscito a far accettare ai potenziali alleati, costringendo il governo a ritirarlo. Un passo falso per il quale il capo dello Stato non ha mai risparmiato critiche ai deputati, colpevoli di aver votato "contro il cambio" voluto dagli argentini alle elezioni presidenziali. (segue) (Abu)