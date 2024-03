Argentina: Milei al parlamento, porterò avanti la mia agenda di riforme con o senza di voi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista concessa in settimana al "Financial Times", Milei ha detto che per portare avanti il programma di riforme, stante l'attuale composizione del parlamento, si farà uso della decretazione d'urgenza. "Fino a quando il Parlamento manterrà l'attuale composizione" sarà difficile far approvare le riforme", spiega Milei secondo cui "i politici non si fanno problemi a danneggiare gli interessi degli argentini per conservare i loro privilegi". In attesa che un voto di metà mandato possa aumentare nelle aule peso specifico di LLa (l'attuale composizione del parlamento è legata al primo turno delle elezioni generali del 2023, ampiamente vinto dal centrosinistra), "ci sono altre riforme che possiamo fare per decreto", ha detto Milei. "Dalla povertà non si esce per arte di magia", ma con "capitalismo, risparmio e lavoro duro". Il governo ha già avviato una prima parte di riforme, un pacchetto di liberalizzazione dell'economia, tramite un "decreto di necessità e urgenza" (dnu) che però ancora deve affrontare l'iter parlamentare. "Chi voterà contro sarà identificato come un nemico del cambio", ha assicurato Milei ripetendo peraltro quanto detto più volte nel corso delle ultime settimane. (Abu)